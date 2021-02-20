Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hasar tespit çalışması başlatıldı

Tokat’ta bir kuru yemiş dükkanından tüp patlaması sonucu çıkan yangında 7 işyerinde meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Gazi Osman Paşa Bulvarı Taşhan karşısında bulunan bir kuruyemiş dükkanında gece saatlerinde çıkan yangında 7 dükkanın 4’ünde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kuru yemiş, hırdavat ve ambalaj malzemesi satan işyerleri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Günün ağarmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri yanan iş yerlerinde inceleme yaptı. Meydan Çarşısı’nın esnafı polis ekiplerinin çalışmalarını üzgün gözlere izledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıktığı işyerinin sahibi Mehmet Duran, zararının büyük olduğunu belirterek, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, kimseden şüphelenmiyoruz. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde yangının sebebini bizlerde öğreneceğiz” dedi.

Kuru yemişçi esnafı Bayram Ali Kahraman ise yangının çıkış nedeninin yapılacak araştırmanın ardından ortaya çıkacağını ifade ederek, “Zararla ilgili şu an bir şey diyemeyiz. Bizim derdimiz devletten para almak değil. Kendi malımızı biran önce kurtarıp, dükkanımızı açarak bu sıkıntılı süreç içerisinde işimize dönebiliriz onun derdindeyiz. Kundaklama gibi bir şey düşünmüyoruz. Çünkü bizim en büyük düşmanımız içimizdeki nefsimiz. Şüphelendiğimiz kimse yok" diye konuştu.

Ahşap tek katlı iş yerleri yandı

Yangın; Meydan Çarşısı’nda bulunan tek katlı ahşap işyerleri gece saatlerinde meydana geldi. Kuruyemişçide bulunan tüplerin patlaması ve iş yerlerinin bir birine bitişik olması nedeni ile yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 3 işyerinde de maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ve zararın tespiti için çalışma başlattı.