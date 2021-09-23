Tunceli’de kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Olay 3 gün önce Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilere ait küçükbaş hayvanlar tepeliklerdeki kayalıklara çıktı. Sahiplerinin bütün uğraşlarına rağmen indirilemeyen hayvanların kurtarılması için yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan ortak çalışma ile kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvanlarına kavuşan çiftçiler ekiplere teşekkür etti.