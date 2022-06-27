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Tunceli’de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 27.06.2022, 20:00
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ulukale köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. yönetimindeki 44 ACM 292 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.