Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi

Tunceli’de Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükselirken, teröristlerden 3’ünün turuncu 2’sinin ise gri kategoride olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonlarında, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle, 1’i teslim olmak üzere, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükselmiş oldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3’ünün turuncu kategoride 2’sinin gri kategoride oldukları belirlendi” denildi.

(CK-