Son Dakika
Bakan Varank: "Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye’nin büyümesi artarak devam ediyor"
Tunceli’de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda 2 sığınak imha edildi
Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında 2 sığınak imha edilirken, 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Asayiş 22.02.2021, 16:59
Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında 2 sığınak imha edilirken, 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Merkez Kırsalında 22.02.2021 günü 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 100 kilogram amonyum nitrat, 9 adet pil, 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.