Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli’de Eren-6 Operasyonu’nda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, Elazığ’da düzenlenen törenle memleketi Mersin’e uğurlandı.

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu’nda bir grup teröristle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, biri de sağ ele geçirildi. Operasyonun ilk aşamasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehidin naaşı bugün Elazığ Havalimanı’na getirildi. Şehit için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından uçağa alınarak memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine gönderildi.