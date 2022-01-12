Tunceli Pülümür’de eğitime kar engeli

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Perşembe günü ilçede eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Kentte engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.