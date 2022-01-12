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Tunceli Pülümür’de eğitime kar engeli
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Asayiş 12.01.2022, 19:00
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Perşembe günü ilçede eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.
Kentte engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.