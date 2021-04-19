Tuğla yüklü kamyonun freni patladı: 4 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tuğla yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beşikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Antalya D-400 karayolu Beşikçi yol ayrımında freni patlayan Ali Yıldız’ın (47) kullandığı 20 ABC 033 plakalı kamyon ile Fatih Karataş’ın kullandığı 07 VBY 28 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucunda tuğla yüklü kamyon devrilirken, otomobil de takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Fatih Karataş (45) ve yanında bulunan Canan Karataş (51) ile kamyonet sürücüsü Ali Yıldız ve oğlu Mehmet Yıldız (21) yaralandılar. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra kamyonet sürücüsü Ali Yıldız ve oğlu Mehmet Yıldız ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü Fatih Karataş ve Canan Karataş Kumluca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.