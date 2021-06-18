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Tuğamiral Aydın Eken evinde ölü bulundu

Geçtiğimiz yıl Gölcük Tersanesi Komutanlığı görevindeyken emekliliğe sevk edilen Tuğamiral Aydın Eken, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Asayiş 18.06.2021, 17:54
Tuğamiral Aydın Eken evinde ölü bulundu

Geçtiğimiz yıl Gölcük Tersanesi Komutanlığı görevindeyken emekliliğe sevk edilen Tuğamiral Aydın Eken, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Gölcük Tersanesi eski Komutanı Tuğamiral Aydın Eken’den bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren polis ekipleri, 57 yaşındaki Eken’i başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura’da emekliliğe sevk edilen eski komutan Aydın Eken’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İntihar ettiği düşünülen Aydın Eken’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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