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Trans bireyin ölümünde sevgilisi kasten öldürme suçundan tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden trans birey Nefes Balkan’ın sevgilisi, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, şüphelinin boğuşma sırasında elinden yaralandığı öğrenildi.

Asayiş 08.10.2021, 01:00
Trans bireyin ölümünde sevgilisi kasten öldürme suçundan tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden trans birey Nefes Balkan’ın sevgilisi, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, şüphelinin boğuşma sırasında elinden yaralandığı öğrenildi.

Olay, 5 Ekim gecesi Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transseksüel birey Nefes Balkan (28) sevgilisi Tuhanan T. ile tartıştığı sırada, 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden şüpheli bir şekilde yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nefes Balkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balkan’ın cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Emniyetten olayla ilgili açıklama

Olayın hemen ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Tuhanan T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "05.10.2021 günü İzmit ilçemizde meydana gelen N.B. isimli şahsın kasten öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, olayın şüphelisi T.K. isimli şahıs ekiplerimizce yakalamış, müdürlüğümüzde tamamlanan işlemleri akabinde 06.10.2021 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Elinden yaralanmış

Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu yönünde çalışmalar detaylı bir şekilde sürdürülürken, tutuklanan şüphelinin kavga sırasında elinden yaralandığı öğrenildi. Nefes Balkan’ın kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Trans birey Nefes Balkan’ın cenazesi Tekirdağ’da toprağa verildi.

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