banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü

Adana’nın Karaisalı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 11.05.2021, 09:08
Traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk öldü

Adana’nın Karaisalı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıkırı Mahallesinde meydana geldi. Yahya Yılmaz, torunu Arda Göz ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra traktörle eve gitmek için yola çıktı. Yahya Yılmaz kullandığı traktör, rampadan çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, Arda Göz traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Yahya Yılmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arda’nın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
17°
açık