banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?

Traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 21.09.2021, 22:14
Traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Evrensekiz kavşağı köy yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 16.30 sıralarında Mehmet D. (57) sevk ve idaresindeki 39 SY 578 plakalı otomobil, Mustafa A. (69) yönetimindeki 39 ST 336 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 39 SY 578 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet D. ve araçta yolcu olarak yer alan Merve D. (30), Şükriye A. (48) ve Ömer D. (77) yaralandı. Traktör sürücüsü Mustafa A. ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Otomobildeki 4 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0