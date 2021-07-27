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Traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı

Tokat’ın Artova ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Asayiş 27.07.2021, 16:50
Traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı
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Tokat’ın Artova ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Artova ilçesi Çelikli Mahallesinde meydana geldi. Selami Durgut 58 YC 791 plakalı buğday yüklü traktör ile yola çıktı. Traktör ile römork arasında yolculuk eden iki kardeş Mustafa Durgut (35) ile Bilal Durgut (22) dengesini kaybederek düştü. Römork tekerinin üzerinden geçmesi sonucu Bilal Durgut, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Durgut ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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