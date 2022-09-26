Trafodan ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Akdam Köyü’nde elektrik trafosunda meydana gelen yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu dar bir alanda etkili ola orman yangını büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor