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Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı. Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutukl
Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı. Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 27.11.2021, 20:48
Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı. Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.