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Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, "Doğrarım" diye tehdit etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yol verme tartışmasında falçatayla 3 kişiyi yaralayan şahıs, "Doğrarım" diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 27.06.2022, 12:10 27.06.2022, 13:25
Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, "Doğrarım" diye tehdit etti

Olay, Adapazarı ilçesi Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı 41 VM 373 plakalı kamyonetin sürücüsü E.G.’nin önünü keserek durdurdu. Araçtan inenlerin üzerine gelmesine sinirlenen E.G., falçatayı kamyonetin camından sallayarak İ.M., F.A. ve G.A.’yı yaraladı. Olay sonrası yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde E.G.’nin, "Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım" dediği duyuldu. Kamyonet sürücüsü E.G., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan 3 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete getirildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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