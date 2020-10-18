Amasya’da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’da bulunan tünelde aracı sollamak isteyen 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tünel içindeki duvara daha sonra karşıdan gelen aracın altına girerek savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.