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Trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

AMASYA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Asayiş 18.10.2020, 18:19
Trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya’da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’da bulunan tünelde aracı sollamak isteyen 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce tünel içindeki duvara daha sonra karşıdan gelen aracın altına girerek savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Oktay Yurtseven’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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