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Trafik kazası: 1’i çocuk 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Asayiş 19.09.2021, 15:34
Trafik kazası: 1’i çocuk 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi İbrahim Efe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Sema A. (27) idaresindeki 67 ABP 833 plakalı motosiklet, tali yoldan anayola çıkan Mehmet D. (47) idaresindeki 67 AAC 127 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette sürücü Sema A. ve yolcu olarak bulunan İ.S.A. (6) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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