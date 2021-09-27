Trabzon’da yangın paniği

Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki binanın zemin katında bulunan kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden önlenirken, 5 vatandaş ise bulundukları dairelerin balkonlarından itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Ak Center binalarında yangın çıktı. Daha önce öğrenci yurdu olarak kullanılan binanın kapatılmasının ardından hurdacılar kalorifer kazanını sökmek istedi. Borularda bulunan fuel oil birden alev almaya başlayınca alevlerle birlikte apartmanı siyah duman sardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yomra-Arsin ve Ortahisar Grup Amirliği ekipleri yangına zamanında müdahale etmesiyle büyük bir tehlike önlenirken, dumanların sardığı binadan vatandaşlar çıkmakta zorluk yaşadı. Dairelerinde bulunan 5 vatandaş ise bulundukları balkonlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Ak Center Apartman Yöneticisi Yavuz Aydurmuş, hurdacıların kalorifer kazanın kesmek istediği sırada yangın başladığını belirterek, "Binanın altında bir yurt vardı o kapanınca hurdacılar fuel oil kazanını keserken küçük bir yangın başladı ve müdahale edemediler. İtfaiye çağırıldı. Yangın kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı olarak binaları boşalttık. Hastamızı vardı onu indirdik. Herhangi bir can kaybı yok. Durum tespiti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Apartman sakinlerinden Ömer Orhanoğlu ise evde otururken birden duman bastığını belirterek, "Evde otururken birden duman bastı içeriye, apartman görevlisi haber verdi. Evde kedimiz vardı bırakamadım. Daha sonra itfaiye gelince onla birlikte aşağıya indim. Merdivenleri kullanamadık göz gözü görmüyordu. Aşağıda tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ben 4 kata çıkacağını zannetmem dedim ama kediyi de bırakamadım mecburen bekledim "diye konuştu.