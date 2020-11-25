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Torbacılara drone destekli şafak operasyonu
Adana’da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen zanlılara yönelik drone destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 25.11.2020, 11:16
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, adresleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.