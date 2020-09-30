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Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar

TOPRAĞA GÖMÜLEN BONZAİYİ ÇIKARTIRKEN YAKALANDILAR

Asayiş 30.09.2020, 12:20
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Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar

Samsun’da jandarma ekipleri toprağa gömülü olan bonzaiyi çıkarmaya çalışan şahısları suçüstü yakalarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında bazı kişileri topraktan bir şey çıkarmak isterken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada 72 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.B.(25), F.A.(23) ve İ.S.(54) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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