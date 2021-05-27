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Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı

İstanbul Eyüpsultan’da koltuk değnekleriyle dilencilik yapan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakolunda işlemleri biten T.İ. isimli şahsın çıkarken koşması görenler de şaşkınlık yaşattı.

Asayiş 27.05.2021, 10:50
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı

İstanbul Eyüpsultan’da koltuk değnekleriyle dilencilik yapan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakolunda işlemleri biten T.İ. isimli şahsın çıkarken koşması görenler de şaşkınlık yaşattı.

Eyüpsultan Silahtarağa’da bir kişi koltuk değnekleriyle dilencilik yapmaya başladı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik şahsı tespit etti. Ekipler, T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdiler. Burada üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı. Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı.

Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.
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