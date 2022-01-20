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Tonga’ya yardım taşıyan ilk uçaklar ulaştı

Tonga’da su altı yanardağının patlaması nedeniyle küllerle kaplanan havaalanının temizlenmesinin ardından ilk yardım uçakları ülkeye ulaştı.

Asayiş 20.01.2022, 11:21
Tonga’ya yardım taşıyan ilk uçaklar ulaştı

Tonga’da su altı yanardağının patlaması nedeniyle küllerle kaplanan havaalanının temizlenmesinin ardından ilk yardım uçakları ülkeye ulaştı.

Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’da meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası yardım çalışmaları devam ediyor. Patlamanın ardından volkanik kül ile kaplanan hava limanı pistinin gönüllülerin de katıldığı çalışmalarla temizlenmesinin ardından yardım malzemesi taşıyan ilk uçaklar ülkeye ulaştı. Yeni Zelanda ve Avustralya’ya ait askeri nakliye uçaklarıyla ülkeye su depoları, çadır, jeneratör, hijyen malzemeleri ve iletişim ekipmanı gönderildi. Avustralya hükümeti, ayrıca havaalanın temizlenmesi için pist süpürgesi de gönderildiğini açıkladı. Salgının başlangıcından bu yana yalnızca bir vakanın tespit edildiği ülkede, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yardım malzemelerinin teslimatının temassız gerçekleştirildiği belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne yaptığı açıklamada, "Tsunami nedeniyle birçok ev yıkıldı ve birçok insan yerinden edildi. Bu yardımlar Tonga hükümetine, halkın ihtiyaçlarının karşılanması ve acil temizlik çalışmalarının desteklenmesi için yardımcı olacak" dedi.

Öte yandan, yardım malzemesi dağıtımı için bir helikopter, dalış ekipmanları ve dalgıç ekibinin de bulunduğu Yeni Zelanda donanmasına ait bir devriye gemisinin de bugün geç saatlerde ülkeye ulaşması bekleniyor. Yeni Zelanda donanması ayrıca, ülkeye 250 bin litre içme suyu taşıyan ve deniz suyu arıtma sisteminin bulunduğu bir geminin de gönderildiğini açıkladı.

Japonya hükümeti de ülkeye içme suyu ve volkanik külün temizlenmesi için ekipmanların bulunduğu acil yardım malzemeleri göndereceğini açıkladı.

Nüfusun yüzde 80’ini etkilendi

Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric adadaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve su kaynaklarının kirlendiğini ifade etti. Dujarric, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80’ininden fazlasını oluşturan 84 bin kişinin yanardağda meydana gelen patlamadan etkilendiğini söyledi.

Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda Cumartesi günü su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı. Adada sistemlerin arızalanması nedeniyle iletişim sıkıntısı yaşandığı için hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

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