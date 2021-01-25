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Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı
Bursa’da tomruk yüklü tır devrildi. Tonlarca tomruk yola saçılırken, ilçe yolu ulaşıma kapandı.
Asayiş 25.01.2021, 17:13
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Bursa’da tomruk yüklü tır devrildi. Tonlarca tomruk yola saçılırken, ilçe yolu ulaşıma kapandı.Bursa-Orhaneli yolunda ilerleyen tomruk yüklü tır yolların kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan tonlarca tomruk yolu kapattı. Tırın devrilmesi dolasıyla araçlar ilerleyemedi. Ekiplerin yolu açma çalışması devam ediyor.