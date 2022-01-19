TOMA’lar kar küredi, trafik polisleri yolda kalan araçlara yardım etti

Gaziantep’te yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca devreye polisler girdi. Ekipler TOMA’larla kar kürerken, trafik polisleri ise kar, soğuk ve tipiye rağmen yolda kalanların yardımına yetişti.

Gaziantep’te yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreyi, kent merkezinde ise 40 santimetreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle karla mücadele ekiplerinin yetersiz kalmasının ardından ise polisler devreye girdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA), bu kez ise Gaziantep’in sokaklarında kar küredi.

Kentin farklı noktalarında yaya olarak görev yapan ve şehir trafiğinin akışını sağlamaya çalışan trafik polisleri de yolda kalan araçların yardımına yetişti. Kimi zaman tır ve kamyonların altına yatarak kar temizleyen polisler, kimi zaman ise kara saplanan araçların kurtarılmasına yardım etti.

Gece boyu çalışan polisler sabahın ilk ışıkları ile birlikte karla mücadele ve araçları kurtarma çalışmalarını sürdürdü.