Tokat’ta trafik polisi aracı dereye uçtu: 1 yaralı

Tokat’ta trafik polis aracının dere uçması sonucu meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Behzat Bulvarı pazar kavşağında meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki Hundai marka trafik polisi aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak dereye uçtu. Yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçan otomobil ters döndü. Su seviyesinin oldukça düşük olduğu dereye vatandaşlar atlayarak yardıma koştu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaralanan polis memuru merdiven yardımı ile çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis memuruna dereye atlayarak yardım eden güvenlik görevlisi Mehmet Aykut, aracın hızlı olmadığını biradan kanala uçtuğunu gördüğünü söyledi. Pide salonu sahibi ile birlikte kanala atlayarak polis memuruna yardım ettiklerini ifade eden Aykut, şahsın başında cama çarpmasından dolayı kanama olduğunu, bilincinin yerinde olduğunu kaydetti.