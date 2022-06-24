banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor

Tokat’ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tokat’ta düzenlenen metamfetamin operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş 24.06.2022, 11:55
Tokat’ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tokat’ta düzenlenen metamfetamin operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alınan araçta arama yaptı. Narkotik detektör köpeği Masha tarafından araçta yapılan aramada 508,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. B.E, M.S isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu