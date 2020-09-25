banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
İmamoğlu’ndan “Kavuk” müjdesi
İmamoğlu’ndan “Kavuk” müjdesi

Tokat’ta korkutan AVM yangını

TOKAT’TA SABAH SAATLERİNDE BİR AVM’DE BAŞLAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR.

Asayiş 25.09.2020, 06:59
2
Tokat’ta korkutan AVM yangını

Tokat’ta sabah saatlerinde bir AVM’de başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM’de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük maddi hasarın yaşandığı yangında can kaybı veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378