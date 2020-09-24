Tokat’ta iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
TOKAT’TA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BİRİSİ BAYAN 8 KİŞİ YARALANDI.
Tokat’ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Oğulbey Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan Ertekin ile Çelikel aileleri aralarında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada olay yerine çok sayıda polisle birlikte ambulans sevk edildi. Yaralılardan 5’i Tokat Devlet Hastanesi’ne 3’ü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine sevk edildi. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgayı yatıştırmak için olay yerine çevik kuvvet polisi ile birlikte özel harekat polisi sevk edildi. Tarafları güçlükle kontrol altına alındı. Ekipler gerginliğin devam ettiği mahallede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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