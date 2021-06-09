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Tokat’ta göçük altında kalan işçi kurtarılamadı

Tokat’ta maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarılamadı.

Asayiş 09.06.2021, 10:43
Tokat’ta göçük altında kalan işçi kurtarılamadı

Tokat’ta maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesinde bulunan antimon madeninde çalışma yapılırken göçük oldu. Kil destelemesi yapan Sadık Kültür, üzerine düşen malzemenin altında kaldı. İşçi bulunduğu yerden arkadaşlarını yardımıyla kurtarıldı. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, durumunun ağırlaşması üzerine Tokat’a sevk edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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