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Tokat’ta 1 milyon 450 bin adet makaron ele geçirildi

Tokat’ta 32 ayrı kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 450 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Asayiş 03.08.2021, 16:52
Tokat’ta 1 milyon 450 bin adet makaron ele geçirildi

Tokat’ta 32 ayrı kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 450 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenledi. Yılın ilk 6 ayında Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik 32 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 63 şahsa adli işlem düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 1 milyon 450 bin adet makaron, 3 bin 525 balya sigara sarma kağıdı, 1 ton 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
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