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Tırmıl Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın korkuttu

MERSİN'DE TIRMIL SANAYİ SİTESİ İÇİNDE OTO TAMİRCİ DÜKKANLARINDA ÇIKAN YANGIN KORKUYA NEDEN OLURKEN, 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTURDU. YANGINDA 3 OTOMOBİL İLE BİR TIRDA KULLANILMAZ HALE GELİRKEN, DÜKKANLARIN İÇİNDE BULUNAN OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI DA BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ.

Asayiş 09.10.2020, 11:57
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Tırmıl Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın korkuttu

Mersin’de Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki oto tamirci dükkanlarında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangında 3 otomobil ile bir tır kullanılmaz hale geldi, iş yerlerinde bulunan otomobil yedek parçaları da büyük zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir oto tamirci dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınında bulunan 3 oto tamircisine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 8 itfaiye aracı ile çok sayıda ekip müdahale etti. Polis ekipleri ise yangının olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Ayrıca yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Sanayi sitesindeki 4 iş yerini etkileyen yangında 3 otomobil ile bir tır kullanılmaz hale geldi, dükkanların içinde bulunan otomobil yedek parçaları da büyük zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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