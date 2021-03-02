Tırla otomobilin çarpışması KGYS’ye yansıdı

Sakarya’da dönüş yapmakta olan tır ile otomobilin çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde yaşanan bir trafik kazası yansıdı. Meydana gelen ve KGYS’ye yansıyan trafik kazası Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Adapazarı Karaman yolu üzerindeki kazada sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı meydana geldiği görüldü. Görüntüdeki kazada, tırın sinyal vererek döndüğü esnada karşı şeritten gelen aracın tırla çarpışması yer aldı.