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Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler tutuklandı

Kocaeli’de başka illerden tırla gelen göçmenleri, diğer illere taksiyle taşıyan 3 şoför, ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı.

Asayiş 05.08.2021, 15:31
Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler tutuklandı

Kocaeli’de başka illerden tırla gelen göçmenleri, diğer illere taksiyle taşıyan 3 şoför, ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesi TEM Otoyolu dinlenme tesislerinde tır ve taksi sürücülerinin karıştığı göçmen kaçaklığı olayı kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler yaptıkları incelemelerde, Adana’dan tırla gelen kaçak göçmenleri, diğer illere ticari taksiyle taşıyan şahısları tespit etti. Aralarında tır ve taksi şoförleri bulunan R.D., M.A. ve Y.A. isimli 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede ’göçmen kaçaklığı’ suçundan tutuklandı.
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