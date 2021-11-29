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Tırın lodos nedeniyle devrilme anı kamerada
Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda lodos nedeniyle seyir halinde bulunan 2 tır, bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 29.11.2021, 15:29
Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda lodos nedeniyle seyir halinde bulunan 2 tır, bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, seyir halinde olan tırın devrilme anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.