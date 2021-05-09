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Tırda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana bir tırda 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş 09.05.2021, 10:25
Tırda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana bir tırda 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içinde uyuşturucu bulunan bir tırın Adana’ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tırı, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Batı gişelerinde durduran polis, tırda narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.

Köpeğin tırın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede çantada 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin bulundu.

Ekipler, sürücü Bayram O. (34) ve yanındaki Hasan K’yi (27) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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