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Tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü muavini yaralandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolunda tıra arkadan çarparak ön kısmı parçalanan yolcu otobüsünün muavini yaralı olarak kurtarıldı.
Asayiş 18.01.2021, 13:51
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolunda tıra arkadan çarparak ön kısmı parçalanan yolcu otobüsünün muavini yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza öğlen saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit’ten Yalova istikametine gitmekte olan Gökbey Seyahat’e ait Kadir G.’ın idaresindeki 64 LD895 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Bayram A. İdaresindeki 34 SU 0299 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı parçalanan otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtulurken, otobüsün muavini Halil İbrahim A. ise yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı muavin, ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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