Tır sürücüsü tutuklandı

Niğde’de 2’si çocuk 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında tır sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba Niğde-Ankara otoyolunda meydana gelen kazadan sonra gözaltına alınan tır sürücüsü F.K’nın (41), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde E Tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Olay

F.K. yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında aynı yönde seyreden Y.E’nin kullandığı 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpışmış, minibüste bulunan B.E. (46), M.E. (11) ve A.B. (11) hayatını kaybederken, sürücü Y.E. (59) ile C.B. (37), A.D. (22) ve Y.E.E. (12) yaralanmıştı.