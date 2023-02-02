Tır otoyolu birbirine kattı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde buzlanan bir yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kayarak bariyerlere çarpıp sürüklendi.

ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir tır, ortalığı birbirine kattı. Araç kamerasına yansıyan görüntülere göre karşı yönden gelen bir tır, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kayan tır çarpmanın ardından sürüklendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Hız kurallarına uymadığı belirtilen tır şoförüne ceza verildiği belirtildi.