Tır, çelik kaplı yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 sürücü yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Demirciköy Mevkiinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon çelik yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın bariyerleri aşarak şarampole düştü. Hurda yığınına dönen kamyon sürücüsü de, tırda sıkışan sürücüyü yerinden çıkardığını söyledi.

Kaza saat 22.00’da Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Demirciköy Mevkii 19. Viyadük girişi Edirne istikametinde meydana geldi. Mehmet Güler idaresindeki 34 EAU 898 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir eden Bilal Yiğin’in idaresinde ki 34 BLL 506 plakalı çelik yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tır, bariyerleri aştı şarampole yuvarlandı

Çarpma sonucu TIR, sağ şeritte bulunan bariyerlere çarparak şarampole düştü. Kaza sonucu tır sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası kamyon şoförü Bilal Yiğin, olayı Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazadan hemen sonra kamyon şoförü Yiğin, tır sürücüsünün emniyet kemerini çıkarıp araçtan dışarıya çıkardı.

“Sırtımla çıkardım onu, aşağı indirdim”

Yaşadığı kazayı anlatan Bilal Yiğin, “Gebze’den Silivri’ye gidiyordum, saat 8 buçukta çıktım. Sağ şeritten devam ediyordum arkamda gördüğüm arabaya sol aynadan baktığımda arkamdan hızlı bir araç geliyordu. Ben ondan kaçmak için kendimi attım. Biraz yavaşladım ben o bana vurdu köşeden aldı, sürükledi buraya getirdi. Kendisi gitti, bariyerlerden aşağı indi. Ondan sonra ben imdadı çektim. Gittim onun yanına kapıyı açtım aldım sırtımla çıkardım onu, aşağı indirdim” şeklinde konuştu.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne müdahalede bulunarak hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.