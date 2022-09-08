Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, kaza anı kamerada

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi girişinde petrol istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsmen K. (20) idaresindeki 59 ND 036 plakalı hafif ticari araç ile Hasan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Hasan K.’ya ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anları çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Gözaltına alınıp karakoldaki işlemleri tamamlanan ticari araç sürücüsü ise, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.