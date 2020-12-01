banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e:
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: "SEN KİMSİN LAN"
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Teslim olan terörist bilgi verdi, polis harekete geçti

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden birinin, ikna çalışmaları sonucu teslim olan çocuğunun verdiği bilgiler doğrultusunda Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 01.12.2020, 16:02
5
Teslim olan terörist bilgi verdi, polis harekete geçti
banner422

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında ailesi HDP önünde nöbet tutarken, ikna çalışmaları sonucu teslim olan bir teröristin verdiği ifadede ve teşhisleri doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, PKK ile bağlantılı olan Zelal kod adlı B.E.'yi Kars'ta yapılan operasyonla yakaladı. B.E., buradaki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan B.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır merkezli Mersin, Şanlıurfa, Ağrı ve Adana'daki 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yorumlar (0)
banner388
hafif yağmur