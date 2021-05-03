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Teröristlerden Çukurca’ya havanlı saldırı

Kuzey Irak’taki PKK’lı teröristler tarafından Hakkari’nin Çukurca ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Asayiş 03.05.2021, 18:34
Teröristlerden Çukurca’ya havanlı saldırı

Kuzey Irak’taki PKK’lı teröristler tarafından Hakkari’nin Çukurca ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Kuzey Irak tarafından Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi’ndeki Hükümet Konağı yakınlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından güvenlik güçleri atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına alırken, bölgeye insansız hava araçları yönlendirildi. Saldırı esnasında araçta bulunan Serhat Duman (11) araçtaki camın basınçtan patlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Küçük çocuk Çukurca Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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