Terör örgütünden kaçan 4 PKK’lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK’dan kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9’a yükseldi.