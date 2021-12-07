banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Asayiş 07.12.2021, 10:01
Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, 2020-2021 yıllarında; PKK/KCK silahlı terör örgütünün HACKERS yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütü ve örgüt üyelerince oluşturulan “MEZOPOTAMİAHACKERS” isimli bir yapının bulunduğu, bu yapıya bağlı olarak 9 ayrı hacker alt grubunun oluşturulduğu, bu grupların ve grup içerisinde faaliyet yürüten sahte nick hesap kullanan ve oluşturulan indekslerle kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağlanarak terör örgütü adına propaganda yapan örgüt mensupları hakkında yürütülen soruşturma ile MEZOPOTAMİAHACKERS yapılanmasının ve bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının faaliyet alanları deşifre edilmişti. Bu dosya kapsamında yapılan 3 ayrı operasyonda 12 hacker tutuklanmış ve MezopotamiaHackers isimli PKK/KCK terör örgütü hacker grubu çökertilmişti.

Ancak PKK/KCK terör örgütünün siber alemdeki faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ettirilmiş, hacker yapılanması ağır bir darbe alan terör örgütünün yeni bir oluşum içerisine girdiğinin istihbar edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda; terör örgütüne bağlı hackerların cmg-team coldhackers adıyla yeniden toparlanmaya çalıştığı tespit edilmiş, bu gelişmeler üzerine; Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat birimleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ortaklaşa siber mücadele grubu kuruldu. Ayrıca USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ile koordine kurularak siber mücadele grubu genişletilmiştir. Siber Mücadele grubunca terör örgütünün hacker yapılanmasının; 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde deşifre olmaları, yakalanmaları ve tutuklanmaları sonrasında ağır darbe aldıkları ve gizlilik kurallarını değiştirmeye çalıştıkları, üyelerin deşifre olmaması için bireysel kullanıcı adı, e-posta adresi vb. kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanılmasının yasaklandığı anlaşıldı.

Aldıkları tüm tedbirlere rağmen siber uzmanlarca eylemleri takip altına alınmış; 294’ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait siteler olmak üzere toplamda 2 bin 754 adet Türk kamu-özel internet sitelerine yetkisiz erişim (hack) eylemlerini gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Bu eylemlerin bir kısmında ele geçirebildikleri e-posta hesapları ile örgüt propagandası yaptıkları, vatandaşlara propaganda ve tehdit içerikli e-postalar gönderdikleri ortaya çıkarıldı.

Tüm bu tespitler ışığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) ile koordine kurularak adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında terör örgütünün tüm yetkisiz erişim ve hack eylemleri deşifre edilerek delillendirildi. Yine soruşturma kapsamında yaklaşık 900 mağdur şahıs/kurum/şirket/kuruluş temsilcileri ile vatandaşların müşteki olarak ifadesine başvuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) ile yürütülmekte olan 2021/112184 sayılı soruşturma kapsamında “CMG-TEAM COLD HACKERS” isimli yapı içerisinde sahte nick/hesap ile faaliyet yürüten örgüt mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince deşifre edilen 42 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kuru sıkıdan çevrilme 7.65 tabanca ile tabancaya ait 9 adet 7.65 fişek ile iki adet şarjör ve örgütsel döküman ve paçavralara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sürdürüldüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8