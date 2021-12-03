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Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis İstanbul merkezli 6 ilde ortak operasyon başlattı.
Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis İstanbul merkezli 6 ilde ortak operasyon başlattı.
Asayiş 03.12.2021, 08:29
Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis İstanbul merkezli 6 ilde ortak operasyon başlattı.