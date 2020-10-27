Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
ADANA’DA TERÖR POLİSİ TARAFINDAN ARANAN ARACIN ADANA’YA GELDİĞİ İHBARI ÜZERİNE POLİS ALARMA GEÇTİ. TERÖRLE MÜCADELE, ASAYİŞ VE TRAFİK EKİPLERİ SÖZ KONUSU ARACI YAKALADI. ARAÇTA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI.
Adana’da terör polisi tarafından aranan aracın ile geldiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekipleri söz konusu aracı yakaladı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Gaziantep’ten Adana’ya doğru yola çıkan 27 MA 8799 plakalı hafif ticari aracın terörle mücadele ekiplerince arandığı ihbarı yapılması üzerine polis alarma geçti. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde bulunan aracı aramaya başladı. Otoyol çıkışlarının tamamını durduran polis ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Mühendisler Caddesi’nde otoyoldan çıktığı sırada aracın önünü keserek durduruldu.
Terörle Mücadele polisleri, aracın içinde bulunan bavulları didik didik aradı. Yapılan arama çalışmalarında herhangi bir olumsuzluk bulunmazken araç içerisindeki kişilerin de GBT kontrolünde şahısların suç kaydı olmadığı ortaya çıktı. Polis, araçta olumsuzluk bulunmadığı ve GBT kontrolü yapan şahısların suç kaydı olmadığı için onları serbest bıraktı.
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