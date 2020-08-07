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Terme’de trafik kazası: 1 yaralı
HASTANE KAVŞAĞI'NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.
Asayiş 07.08.2020, 16:22
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Samsun’un Terme ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Terme Devlet Hastanesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 55 VE 566 plakalı otomobile, aynı yönde seyir etmekte olan Osman K. idaresindeki 34 KB 3185 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazaya karışan araçlar çevredeki vatandaşlar tarafından yoldan çekilirken, Samsun-Ordu karayolunda 20 dakika trafik aksadı.
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