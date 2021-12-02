Temizlik işçisine çöp kamyonunda doğum günü sürprizi

Esenler Belediyesinde görevli temizlik işçisi, mesai arkadaşının yaptığı sürprizle doğum gününü kamyonunda kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler Belediyesinde temizlik işçisi olan Muhammet Güven, mesai arkadaşı Niyazi Şahin’in doğum gününde sürpriz yaptı. Çöp arabasının kapısını açan Muhammet Güven, şoför mahallindeki pastayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşlarının temizlik görevlisine yaptığı bu doğum günü sürprizi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.