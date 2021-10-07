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TEM’de otomobil alev alev yandı

Bolu TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 07.10.2021, 13:48
TEM’de otomobil alev alev yandı

Bolu TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Nazım Coşkun idaresindeki 54 ADY 828 plakalı otomobilin ön kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alev alev yanmaya başladı. Aracında yangın söndürme tüpü bulunmayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobil yandığı sırada bagaj kısmından eşyalarını boşaltan Coşkun’un yardımına diğer sürücüler yetişti. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangında küle dönen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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